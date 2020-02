India-Portogallo: presidente portoghese Sousa visita Goa Vecchia (3)

- Con la tappa di Goa si concludono gli impegni di Sousa, giunto in India il 13 febbraio accompagnato dal ministro degli Esteri Augusto Santos Silva, dal segretario di Stato per l’Internazionalizzazione Eurico Brilhante Dias e dal segretario di Stato per la Difesa nazionale Jorge Seguro Sanches. A Mumbai, nello Stato del Maharashtra, il presidente portoghese ha ammirato il Portale dell’India e ha incontrato il governatore dello Stato, Bhagat Singh Koshyari, nella sua residenza ufficiale e alcuni ministri del governo statale. A Nuova Delhi ha avuto colloqui sia con l’omologo indiano, Ram Nath Kovind, sia col primo ministro indiano, Narendra Modi, volti ad approfondire le relazioni bilaterali in vari settori, tra i quali il commercio e gli investimenti. (segue) (Inn)