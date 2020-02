Israele: Gantz promette un governo senza Netanyahu e senza partiti arabi

- Il leader della coalizione israeliana Kahol Lavan (Blu e bianco), il generale in congedo Benny Gantz, promette un governo senza la presenza dell’attuale premier Benjamin Netanyahu e quella dei partiti arabi se dovesse vincere le elezioni del prossimo 2 marzo. In un’intervista rilasciata ieri sera all’emittente “Canale 12” a due settimane dal voto, Gantz si è detto fiducioso sulla possibilità che le prossime consultazioni – a differenza delle due tenute lo scorso anno – risultino decisive per la formazione di un nuovo esecutivo. I sondaggi danno attualmente Kahol Lavan in vantaggio sul partito Likud di Netanyahu, sebbene non sia ancora chiaro se la coalizione centrista sarà in grado di formare una maggioranza alla Knesset. A questo proposito, Gantz ha aperto all’ipotesi di un’alleanza con il Likud, ma solo se quest’ultimo si liberasse di Netanyahu, che peraltro è implicato in una serie di casi di corruzione. (segue) (Res)