Israele: Gantz promette un governo senza Netanyahu e senza partiti arabi (2)

- “Dal punto di vista politico, il ruolo di Netanyahu è finito. Il Likud con Bibi non può formare un governo, e senza Bibi c’è unità”, ha sottolineato il generale in congedo chiamando per nomignolo l’attuale premier. L’obiettivo di Kahol Lavan, ha aggiunto, è di formare “un’ambia alleanza di partiti ebraici e democratici”, fra i quali Yisrael Beitenu del nazionalista di destra Avigdor Lieberman, che secondo gli analisti potrebbe costituire l’ago della bilancia delle future consultazioni. Gantz e Lieberman sembrano essersi avvicinati negli ultimi tempi, sebbene abbiano entrambi negato di aver già raggiunto un accordo per un’alleanza pre-elettorale. Secondo Netanyahu, se vorrà costituire un governo Gantz non avrà altra scelta che allearsi con i partiti che rappresentano la minoranza araba (pari al 20 per cento della popolazione d’Israele), circostanza negata dal leader di Kahol Lavan. (Res)