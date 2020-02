Roma: De Priamo (Fd'I), da segretaria particolare Raggi frasi ingenerose contro i romani, sia rimossa

- "Non bastava la Raggi a penalizzare quotidianamente i cittadini della Capitale con la sua gestione incapace, adesso ci si mette anche la sua segretaria particolare. Francesca Proietti Tozzi, infatti, nei giorni scorsi avrebbe stigmatizzato i romani come 'lamentosi', una frase davvero ingenerosa visto le emergenze che la sua sindaca non ha risolto dopo quasi 4 anni di mandato". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Sarebbe il caso che la Raggi la rimuova, la città non ha certo bisogno di personaggi che facciano tali 'sparate' contro i cittadini, che peraltro pagano tasse a fronte di servizi scadenti e insufficienti", ha concluso De Priamo.(Com)