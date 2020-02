Venezuela: difesa, in corso esercitazione “Scudo bolivariano”

- È in corso in Venezuela la prima esercitazione militare dell’anno, denominata “Scudo bolivariano”. Oggi, in apertura della seconda e ultima giornata, il presidente Nicolas Maduro in un messaggio pubblicato su Twitter si è congratulato con la Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) e con la Milizia, una delle sue componenti, per “lo spirito patriottico dimostrato”. Ieri il ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez, dal punto di osservazione della Torre del Banco del Venezuela, a Caracas, ha dichiarato che oltre 2,3 milioni di miliziani sono coinvolti nell’esercitazione e ha evidenziato l’importanza della Milizia, un “valore aggiunto” per la difesa del paese. (segue) (Brb)