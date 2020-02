Venezuela: difesa, in corso esercitazione “Scudo bolivariano” (2)

- Maduro pochi giorni fa, nell’annunciare l’esercitazione, ha precisato che sarebbe stata focalizzata sulla “difesa delle città”, tra cui Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto e Maracaibo. La precedente esercitazione, svoltasi tra il 10 e il 28 settembre del 2019, si era invece concentrata soprattutto sulla difesa delle zone di confine con la Colombia. Il Venezuela “è un paese minacciato dall’imperialismo e dobbiamo prepararci per consolidare un apparato civico-militare per la difesa della pace e dell’integrità territoriale del paese”, ha spiegato il presidente. “Noi che amiamo il Venezuela, ci portiamo avanti sull’offensiva, non periamo un solo giorno. È tempo di avanzare a livello istituzionale, politico, popolare e militare. Offensiva e battaglia permanente!”, ha aggiunto Maduro. (Brb)