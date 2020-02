India: Territorio di Nuova Delhi, Kejriwal giura come capo del governo (2)

- L’Aap ha vinto per la seconda volta con la maggioranza assoluta le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa del Territorio di Nuova Delhi, come previsto dai sondaggi e dagli exit poll e in misura ancora superiore alle previsioni: su 70 seggi, ne ha conquistati 62, mentre i restanti otto sono andati al Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro, Narendra Modi. Il risultato è simile a quello del 2015, quando l’Aap si impose con 67 seggi, lasciandone solo tre al Bjp. Ora come allora il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione a livello centrale, è rimasto fuori. (segue) (Inn)