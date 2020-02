India: Territorio di Nuova Delhi, Kejriwal giura come capo del governo (3)

- Il Partito dell’uomo comune, fondato nel 2012, aveva ottenuto 28 seggi nelle elezioni del 2013, quando il primo partito era risultato il Bjp (con 34 seggi), che però, non avendo la maggioranza assoluta né alleati, non era riuscito a formare un governo. L’incarico fu quindi affidato al secondo partito, l’Aap, il cui leader, con l’appoggio esterno del Congresso, giurò come capo del governo. Dopo soli 49 giorni Kejriwal si dimise per l’impossibilità di governare. Le dimissioni aprirono una fase di amministrazione speciale fino alle elezioni del 2015, vinte in modo schiacciante dal giovane partito. Negli ultimi cinque anni sono state attuate politiche spiegano il largo consenso ottenuto. (segue) (Inn)