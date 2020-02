India: Territorio di Nuova Delhi, Kejriwal giura come capo del governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le più rilevanti probabilmente sono quelle sulla scuola. L’esecutivo dell’Aap ha bloccato l’aumento delle tasse scolastiche da parte dei 200 istituti privati non sovvenzionati; le scuole si sono rivolte all’Alta corte di Delhi ottenendo in prima istanza ragione, ma l’amministrazione è a sua volta ricorsa, ottenendo la conferma del blocco provvisorio imposto agli aumenti. Per quanto riguarda la scuola pubblica, sono stati introdotti cambiamenti notevoli, dalle infrastrutture alla formazione degli insegnanti al rapporto con le famiglie. Negli ultimi tre anni e mezzo il 25 per cento del bilancio è stato allocato nell’istruzione. Kejriwal ha vantato la creazione di 20 mila nuove classi e miglioramenti che hanno convinto molti genitori a trasferire i figli dalle scuole private a quelle pubbliche. (segue) (Inn)