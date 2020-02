India: Territorio di Nuova Delhi, Kejriwal giura come capo del governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi ci sono i sussidi per l’elettricità e per l’acqua, introdotti sei mesi fa. I sussidi sono del cento per cento per chi consuma fino a 200 unità di corrente elettrica, mentre arrivano al 50 per cento per un consumo di 201-400 unità (un’unità corrisponde a un chilowattora). A ciò si aggiunge l’erogazione gratuita di 20 mila litri di acqua al mese per famiglia. Nel campo della sanità, sono stati aperti 300 ambulatori di assistenza primaria, chiamati ambulatori di comunità o di vicinato (“mohalla”), che offrono servizi di base come consulti medici e distribuzione di farmaci. Sono meno dei mille promessi, ma comunque molto apprezzati. Dalla fine di ottobre sono stati distribuiti biglietti gratuiti per le donne per il trasporto sui mezzi pubblici. (segue) (Inn)