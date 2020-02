India: Territorio di Nuova Delhi, Kejriwal giura come capo del governo (8)

- Il leader dell’Aap non ha preso una posizione forte contro il Caa né contro il Registro nazionale della popolazione, è rimasto in silenzio sui disordini negli atenei e non ha appoggiato apertamente la protesta di Shaheen Bagh. Kejriwal non ha nemmeno fatto appello al voto musulmano, dichiarandosi anzi, a pochi giorni dal voto, un devoto della divinità indù Hanuman; a luglio ha lanciato un programma di collegamenti ferroviari gratuiti per anziani pellegrini diretti in luoghi sacri dell’induismo. Tuttavia, la comunità islamica, che è la minoranza più consistente (circa il 13 per cento della popolazione, per oltre l’82 per cento induista) e che tradizionalmente votava per il Congresso, si è spostata verso l’Aap dal 2013; il sostegno è diventato più marcato nel 2015 e praticamente assoluto adesso: tutti e cinque i collegi musulmani – Okhla, Matia Mahal, Seelampur, Ballimaran e Mustafabad – sono andati al Partito dell’uomo comune. (Inn)