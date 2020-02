Milano: lite in famiglia degenera in aggressione, arrestato 38enne

- Un 38enne originario di Santo Domingo è stato arrestato per lesioni aggravate ieri sera, in un appartamento in via Veneziano a Milano, poco dopo la mezzanotte, in seguito a un litigio in famiglia, degenerato in un'aggressione. La vittima risulta infatti essere il figlio sedicenne. L'uomo è stato trovato armato di coltello, che non è stato però utilizzato durante la lite. (Rem)