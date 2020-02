Ue: Borrell, Europa deve sviluppare "volontà di agire" nell'immediato

- L'Europa deve sviluppare un "appetito" per il potere e una "volontà di agire" nell'immediato. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Josep Borrel intervenendo oggi ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Dobbiamo essere in grado di offrire qualcosa di meglio, di agire, già a partire dal Consiglio Affari esteri di domani, non fra cinque anni. Già domani dobbiamo essere in grado di prendere decisioni nell'immediato futuro. Dobbiamo cercare, per esempio, di trovare un'alternativa a Piano di pace Usa per il Medio Oriente. Non è abbastanza dire che il piano non funziona. Se abbiamo qualcosa di meglio dobbiamo proporlo", ha detto Borrell. (Res)