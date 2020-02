Milano: dal Comune 2,6 milioni per l'inclusione lavorativa

- Il Comune investirà nei prossimi due anni oltre 2,6 milioni di euro per l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati. Lo ha deciso la giunta attraverso l'approvazione di una delibera che stanzia le risorse per sostenere il Celav – centro mediazione lavoro del Comune che si occupa dell'inclusione lavorativa collaborando con enti pubblici e del privato sociale. Per reperire i partner, Palazzo Marino pubblicherà un bando pubblico per affidare il servizio per una durata di 24 mesi, con eventuale proroga di altri 12. Verranno attribuiti fino a 70 punti per l'offerta qualitativa e fino a 30 punti per l'offerta economica. In virtù delle linee di indirizzo varate dall'amministrazione, il Celav dovrà garantire la costituzione di equipe integrate di operatori comunali ed esterni diversificate per tipologia di utenza (adulti 26-60 anni, adolescenti e giovani 16-25 anni, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ospitati nel circuito dell'accoglienza, persone con disabilità, persone con problemi di dipendenze o di salute mentale, persone sottoposte a misure restrittive della libertà, persone in condizioni di grave emarginazione sociale). Ogni equipe sarà coordinata da un dipendente del Comune che si occuperà di assegnare all'accompagnamento di un tutor ogni utente al fine di costruire un percorso individualizzato di inclusione lavorativa. (segue) (com)