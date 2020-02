Milano: dal Comune 2,6 milioni per l'inclusione lavorativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Celav dovrà strutturarsi come servizio di secondo livello che si attiva su segnalazione dei servizi socio-sanitari del territorio, garantendo però anche la presa in carico di persone che vivono in condizioni di disagio socio economico ma non sono in carico ai servizi. Tra i servizi offerti sarà attivo uno sportello per l'orientamento sulle opportunità formative e lavorative della città, anche attraverso un bollettino quindicinale che raccoglie le proposte di lavoro. Sono previsti inoltre percorsi brevi di tre o quattro incontri per la costruzione del curriculum, del bilancio delle competenze e il supporto attivo alla ricerca e dei laboratori di inclusione dedicati a coloro che possiedono competenze insufficienti per consentire l'avvio di un normale percorso lavorativo. Il Celav promuoverà l'attivazione di tirocini lavorativi finalizzati all'inserimento in azienda attraverso concrete esperienze di lavoro e, infine, attività di tutoring al fine di affiancare e sostenere l'utente nella costruzione del progetto individualizzato e nella sua esecuzione. Nel 2019 sono stati 2.643 gli utenti in carico al Celav, dei quali 1.019 hanno avviato un percorso di tirocinio per un totale di 1.447 tirocini attivati (un tirocinante può fare più di un tirocinio nel corso di un anno). Al termine del percorso circa 315 persone hanno ottenuto un contratto di lavoro. Il prossimo 21 aprile, i rappresentanti del Comune di Milano saranno presenti a Parigi all'evento "Working together for integration" per raccontare la positiva esperienza del Celav davanti ai rappresentanti della Commissione Europea. (com)