Imprese: al via Micam Milano, il Salone della calzatura fino al 19 febbraio in Fiera

- Ha aperto oggi MICAM Milano, il Salone Internazionale della calzatura, in programma fino al 19 febbraio 2020 a Fiera Milano. La manifestazione accoglie aziende ed operatori da tutto il mondo e si conferma un'opportunità fondamentale anche per dare una nuova spinta Made in Italy del calzaturiero e confermare le fiere come strumento fondamentale per far crescere il business e rilanciare il mercato. "Il dato economico più risaltante del nostro comparto va ascritto senza dubbio alle esportazioni che hanno superato i dieci miliardi di euro a valore, grazie al traino delle griffe del lusso. – osserva Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM - Nel dettaglio l'anno scorso ha registrato una crescita dell'export (+6,8% a valore) e del saldo commerciale (+10,3%) che ha sfiorato i 5 miliardi di euro. Noi organizziamo oltre a Micam, la manifestazione di riferimento a livello mondiale nel settore, altre importanti rassegne direttamente in Russia, Ucraina, Germania, Kazakistan, Cina, Giappone, Corea del Sud. E debutteremo quest'anno a Las Vegas con Micam Americas che prenderà il posto di FN Platform come il più grande evento dedicato alla calzatura negli Usa e sarà un punto di incontro per la comunità mondiale del calzaturiero. Inoltre abbiamo un significativo calendario di appuntamenti per esplorare nuovi mercati. In questo momento le Fiere come il Micam, rappresentano per gli operatori un appuntamento imprescindibile per sviluppare e creare nuove opportunità di business. In particolare grazie al nostro supporto logistico ed organizzativo, creiamo un sistema che aiuta le imprese nel loro processo di internazionalizzazione e penetrazione dei mercati esteri" (segue) (com)