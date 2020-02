Imprese: al via Micam Milano, il Salone della calzatura fino al 19 febbraio in Fiera (2)

- La prima edizione 2020 di MICAM dedica una particolare attenzione ai contenuti di innovazione, tendenze e sostenibilità, offrendo grande attenzione anche ai giovani creativi. La sostenibilità ambientale è un tema fortemente presente, in varie espressioni e in numerosi contesti della manifestazione, come nell'area MICAM X, al debutto in questa edizione, in cui si incontrano contenuti dedicati alle nuove opportunità offerte da processi industriali più attenti all'ambiente e rispettosi delle condizioni di lavoro. Tra le iniziative di supporto al mercato presenti in manifestazione, anche quella dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) orientata a divulgare le azioni condotte quotidianamente per sostenere e tutelare la qualità del made in Italy. Per tutta la durata di MICAM, i funzionari della Direzione regionale Lombardia forniranno informazioni sulla lotta alla contraffazione e sulla Brexit. Chimici dei Laboratori di Milano e di Venezia rimarranno a disposizione dei visitatori per fornire informazioni e dimostrazioni pratiche sulle attività di analisi di prodotti quali pelli, fibre, tessuti e manufatti, utilizzando anche alcune delle sofisticate strumentazioni tecniche in dotazione all'Agenzia. A MICAM è ricco e variegato anche il programma di eventi e appuntamenti, tra analisi di tendenze di mercato, sfilate e incontri formativi e tecnici. Oltre a MICAM, domani gli operatori del fashion potranno visitare due manifestazioni altamente rappresentative della galassia accessorio-moda: MIPEL, il salone più grande del mondo dedicato alla pelletteria e HOMI Fashion & Jewels, l'unica manifestazione in Italia su bijoux, gioielli e accessori. L'ultimo giorno di MICAM, il 19 febbraio, corrisponderà, invece, all'apertura di LINEAPELLE, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, e SIMAC, salone internazionali di macchine e di tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. (com)