Corea del Nord: Kim Jong-un in pubblico dopo 22 giorni per celebrare il padre Kim Jong-il (2)

- L’ultima volta che il leader nordcoreano era stato visto in pubblico era il 25 gennaio, in occasione delle celebrazioni del Capodanno lunare. Molti eventi pubblici sono stati cancellati a causa dell’epidemia di coronavirus nella vicina Cina; anche in Corea del Sud sono risultati diversi casi di positività ai test, una trentina. La Corea del Nord non ha dichiarato alcun caso, ma ha disposto un periodo di quarantena per chiunque mostri sintomi sospetti. Gli Stati Uniti la scorsa settimana hanno espresso preoccupazione per la vulnerabilità del paese asiatico in caso di diffusione del contagio. La Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha mobilitato 500 volontari nella divisione nordcoreana, nelle arre vicine alla frontiera cinese, per assistere i medici locali nell’attività di prevenzione e igiene. (Git)