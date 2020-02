Italia-Cina: Di Maio su Nuova via della seta, non vogliamo modificare nostre alleanze

- Con il memorandum d'intesa sulla Nuova via della seta (“Belt and Road Iniative”, Bri) stipulato con la Cina, l'Italia “non ha la minima volontà di modificare il quadro delle alleanze” alle quali partecipa. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, che si conclude oggi nel capoluogo della Baviera. Di Maio ha sottolineato che il memorandum sulla Bri è “tutto da implementare” e che l'Italia ha preteso di “inserirvi le regole europee in materia di commercio, investimenti e infrastrutture”. Come osservato dal titolare della Farnensia, l'attuazione dell'intesa riguarda “scambi commerciali”. Per l'Italia si tratta di accedere al mercato cinese e aumentare l'interscambio con la Cina. “Il nostro atteggiamento per le preoccupazioni degli alleati circa la Cina non è stato evasivo”, ha detto il titolare della Farnesina. (segue) (Geb)