Italia-Cina: Di Maio su Nuova via della seta, non vogliamo modificare nostre alleanze (2)

- In particolare, ha proseguito, quando gli Usa hanno fatto presente il rischio di una partecipazione dell'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei allo sviluppo della rete 5G in Italia, “abbiamo cambiato la normativa con tre decreti legge, tre provvedimenti di emergenza”. In questo modo, la normativa sul 5G è stata resa più rigida, nel rispetto delle regole dell'Ue che vietano di colpire una singola azienda, ma consentono di istituire un perimetro di sicurezza per proteggere le infrastrutture strategiche. A tal riguardo, Di Maio ha affermato: “In tre mesi e due governi,siamo riusciti a modificare la normativa in tempi veloci”. Nella conclusione del memorandum sulla Bri, ha evidenziato il ministro, “la volontà” dell'Italia “non è mai stata modificare gli assetti geopolitici”. L'obiettivo è “riuscire a ottenere più vantaggi economici”. (Geb)