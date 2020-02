Argentina-Italia: inaugurata mostra su Leonardo nel parco della scienza Tecnopolis di Buenos Aires

- È stata inaugurata ieri a Buenos Aires, in presenza del ministro della Cultura argentino, Tristan Bauer, e dell'ambasciatore generale d'Italia nella capitale argentina, Giuseppe Manzo, una mostra che celebra il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte. L'iniziativa è stata una delle principali attrazioni della cerimonia d'apertura della stagione 2020 del parco della tecnologia Tecnopolis, un'area museale estesa su circa 13 ettari e dedicata interamente alla diffusione di tematiche relative alla cultura, alla scienza e alla tecnica all'interno della quale è stata allestita l'esposizione. "Il genio di Leonardo ha saputo coniugare arte e innovazione. Ci è sembrato naturale riportare a Buenos Aires queste 35 macchine per l'apertura di un parco dedicato alla tecnologia in un paese dove è enorme l'eredità del genio italiano", ha dichiarato l'ambasciatore Manzo nel suo discorso inaugurale. (segue) (Abu)