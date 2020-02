Giappone: coronavirus, casi a bordo della Diamond Princess saliti a 355 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada ha organizzato un volo charter, a bordo del quale non saranno ammessi i canadesi che evidenziano sintomi del virus, che saranno affidati invece alle cure del sistema sanitario giapponese. I cittadini che rientreranno in Canada dovranno anch’essi osservare il consueto periodo di quarantena di 14 giorni. Infine, l’ambasciata dell’Australia a Tokyo ha comunicato agli australiani imbarcati sulla Diamond Princess che il governo di Canberra sta esaminando varie opzioni per fornire loro assistenza. L’Australia ha registrato 15 casi sul suo territorio; sei pazienti sono già stati dimessi e gli altri sono in condizioni stabili. (Git)