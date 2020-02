Ue: presidente slovacca Caputova, Europa cessa di esistere se non difende libertà e democrazia

- La forza dell'Europa sta nella protezione della libertà e della democrazia, in assenza delle quali l'Europa cessa di esistere. Lo ha dichiarato la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, intervenendo questa mattina al panel "Eurovision Contest: A Europe That Protects", organizzato a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Quando qualcuno promette di portare ordine, controlliamo che non consideri la democrazia e il pluralismo come ostacoli ai suoi obiettivi. Dobbiamo proteggere i nostri cittadini, ma anche i nostri valori. Se i leader politici smettono di difendere lo stato di diritto, l'Europa cessa di esistere. Noi come leader politici abbiamo la responsabilità di unire e non di dividere le nostre società in nord contro sud, est contro ovest, città contro campagna o élite contro popolo", ha aggiunto Caputova. (Res)