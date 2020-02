Roma: controlli alla movida a Testaccio, due denunce

- Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma nelle zone della movida della Capitale. I militari della stazione Roma Aventino e della compagnia Roma Trionfale, con il supporto dei Carabinieri dell’8° Reggimento Lazio, sono entrati in azione nella zona di Testaccio, nota per la movida. E’ qui che i carabinieri hanno denunciato un ragazzo egiziano di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di due giubbotti, due zaini e un portafogli di cui non ha saputo giustificare la provenienza. I militari sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, un romano di 20 anni, vittima, poco prima, del furto dei suoi averi lasciati nell’auto parcheggiata in via Zagaglia. L'egiziano, inoltre, è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro che è stato sequestrato. Per il 30enne è scattata la denuncia per ricettazione. Pochi istanti dopo, i carabinieri hanno soccorso una ragazza trovata riversa a terra in evidente stato di alterazione psicofisica: mentre provavano ad assisterla, i militari sono stati bloccati da un giovane, un romano di 18 anni che, senza motivo, ha iniziato a insultarli, cercando di impedire di essere identificato. Il giovane è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso delle attività, concluse alle prime ore del mattino, i carabinieri hanno controllato 244 persone e 69 veicoli, ispezionato 2 esercizi commerciali, elevato 2 contravvenzioni al Codice della strada e 2 sanzioni amministrative ad altrettante persone sorprese a bere alcolici in orario non consentito. (Rer)