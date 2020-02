Coronavirus: due cittadini greci saranno evacuati da nave Diamond Princess

- Due cittadini greci saranno evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo del porto giapponese di Yokohama, e rimpatriati in Grecia la prossima settimana. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità greco Vasilis Kikilias, secondo quanto riferito dall'emittente greca "Skai". "Stiamo già coordinando e organizzando un'operazione per riportare i due greci in patria possibilmente la prossima settimana, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e le altre agenzie pertinenti", ha detto il Kikilias. La nave da crociera Diamond Princess è da giorni in quarantena al largo della costa giapponese di Yokohama con a bordo 355 le persone (su 3.771) risultate positive al coronavirus. Nuovi casi vengono segnalati quotidianamente, mentre i governi interessati hanno iniziato le operazioni per evacuare i loro cittadini dalla nave. In Cina il virus ha già provocato oltre 1.600 vittime e quasi 70 mila contagi. (Gra)