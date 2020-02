Libia: Di Maio, proposta tedesca di invitare Italia a colloqui E3 è "riconoscimento importante"

- La proposta tedesca di invitare l'Italia ai colloqui in formato E3 sulla Libia è "un riconoscimento importante" al lavoro svolto dall'Italia sia in Libia che su tutti i tavoli internazionali. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando alla stampa a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "(La proposta) è un segnale dell'amicizia tedesca, e ho già ringraziato il ministro degli Esteri Heiko Maas per questo. Il formato E3 è sempre più centrale in una fase in cui le tensioni internazionali fra Occidente e Iran rischiano di innalzarsi. Si tratta di un formato di discussione importante che va al di là della questione non proliferazione ed è importante che l'Italia ci sia", ha aggiunto Di Maio. (Res)