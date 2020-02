Coronavirus: Di Maio su italiani a bordo Diamond Princess, "nessuno va lasciato indietro"

- Il governo italiano ha di fronte la priorità di riportare in Italia i 35 connazionali bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, ancorata nella baia di Yokohama, nella convinzione che "nessuno va lasciato indietro". Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio parlando alla stampa a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Abbiamo predisposto un aereo militare che li andrà a prendere in Giappone. Siamo disponibili a riportare in Italia tutti quelli che vorranno rientrare con le stesse modalità con cui abbiamo fatto con Niccolò", ha detto Di Maio, che ha offerto la "massima collaborazione" al governo cinese e giapponese per fronteggiare l'emergenza coronavirus. (Res)