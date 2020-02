Libia: Di Maio, domani Consiglio affari esteri Ue importantissimo su missione europea

- L’unico modo per garantire un cessate il fuoco in Libia è creare una missione europea e, a questo proposito, sarà “importantissima” la riunione del Consiglio affari esteri dell’Unione europea che si terrà domani mattina. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Quella in Libia, ha detto il titolare della Farnesina, è una guerra per procura che può causare una proliferazione di terroristi a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane. Negli ultimi tempi, secondo Di Maio, sono stati compiuti “passi in avanti notevoli”, in particolare con l’attivazione della commissione militare 5+5 a Ginevra. Quest’ultima “sta diventando sempre più il luogo di discussione tra le parti”. Resta tuttavia “fondamentale” bloccare l’ingresso di armamenti in Libia, “armamenti che a volte vengono perfino venduti sul mercato nero” e che contribuiscono a una situazione di “caos totale”. (segue) (Res)