Libia: Di Maio, domani Consiglio affari esteri Ue importantissimo su missione europea (2)

- Domani mattina, ha indicato Di Maio, “discuteremo di una missione che consenta di bloccare l’ingresso di armi per via aerea, via terra e via mare”: “Non parlerei di missione militare, ma di missione che utilizza anche strumenti militari, con un mandato specifico”. Anche in passato si cercava di evitare l’ingresso di armi in Libia, ma in modo “troppo debole”. Per il ministro “dobbiamo ora mettere insieme le forze”, nella consapevolezza che “nessuno riesce a risolvere tutto da solo”. “A livello europeo – ha concluso il capo della diplomazia di Roma – è importante che il Consiglio affari esteri si dia una mossa e dia un segnale”. (Res)