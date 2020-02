Giappone-Russia: incontro ministri Esteri, per Motegi iniziata una “discussione più positiva”

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha incontrato ieri l’omologo della Russia, Sergej Lavrov, a Monaco di Baviera, in Germania, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc), e ha osservato che il dialogo bilaterale, caratterizzato da una comunicazione più positiva, è entrato in una nuova fase. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Al termine del colloquio, durato circa un’ora, Motegi ha dichiarato di aver illustrato la posizione giapponese riguardo alla promozione di un confronto più mirato e ha riscontrato un cambiamento nelle modalità di interazione: “Siamo passati a una discussione più positiva, comprendente anche una collaborazione nella risoluzione delle divergenze su questioni basilari. E vorrei che il dialogo continuasse in questo modo”. Motegi ha riferito anche di aver invitato l’omologo russo a visitare il Giappone prossimamente; i tempi e il programma della visita sono ancora da definire. (segue) (Git)