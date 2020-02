Coronavirus: 1,2 milioni di passeggeri controllati negli aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione è stato anche fatto il punto sulle procedure e sui controlli relativi a tutti gli italiani rimpatriati finora da Wuhan che procedono tutti regolarmente. Si è dato mandato al tavolo tecnico-scientifico di valutare le procedure sanitarie da mettere in atto per il ritorno degli italiani a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ferma in Giappone. (Rin)