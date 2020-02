Egitto: procuratore generale, indagini su Patrick Zaki andranno avanti (2)

- Ieri la corte d'appello di Mansoura, in Egitto, ha respinto il ricorso contro la custodia cautelare di 15 giorni imposta a Zaki, studente dell'Università di Bologna arrestato lo scorso 8 febbraio all'aeroporto del Cairo di rientro dall'Italia per una breve vacanza. I giudici hanno stabilito che Zaki dovrà restare in carcere. Il giovane è stato arrestato sulla base di un mandato d'arresto spiccato sulla base di cinque capi d'accusa, tra i quali figurano la pubblicazione di notizie false su Facebook e il tentativo di rovesciare il regime del presidente Abdel Fatah al Sisi. All'udienza odierna hanno preso parte rappresentanti dell'ambasciata d'Italia al Cairo, della Commissione europea e di organizzazioni per i diritti umani italiane ed egiziane. (Cae)