Nepal: coronavirus, 175 nepalesi rimpatriati dalla Cina

- L’aereo della Nepal Airlines Corporation (Nac), la compagnia aerea di bandiera, decollato ieri dall’aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu con destinazione Wuhan, in Cina, per rimpatriare i connazionali bloccati a causa dell’epidemia di coronavirus, è rientrato oggi con 175 persone, di cui 170 studenti, un impiegato, due turisti e due bambini. I nepalesi, oltre che a Wuhan (55), la città al centro della crisi sanitaria, si trovavano a Enshi (26), Shiyan (29), Yichang (otto), Jingmen (nove) e Jingzhou (48). Sono 134 maschi e 41 femmine, secondo quanto riferito dall’ambasciata del Nepal in Cina. Il governo nepalese ha tardato a organizzare l’evacuazione per la difficoltà di individuare una struttura adeguata per il periodo di isolamento. È intervenuta anche la Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc) per sollecitare il rimpatrio dei connazionali. (segue) (Inn)