Nepal: coronavirus, 175 nepalesi rimpatriati dalla Cina (2)

- Coloro che avevano fatto richiesta di rimpatrio erano 185, ma dieci non sono partiti: quattro per loro decisione e sei per motivi sanitari. A bordo dell’aereo, un Airbus A330, c’erano tre piloti, sei membri dell’equipaggio, un ingegnere, un responsabile di carico e una squadra sanitaria composta da medici e paramedici dell’Esercito. Dopo un primo controllo all’aeroporto della capitale, i cittadini tornati in Nepal sono stati trasportati al Centro di formazione dell’Autorità del Nepal per l’elettricità (Neatc) a Bhaktapur, il sito individuato per il periodo di quarantena. Alloggeranno per un periodo di 14-17 giorni o più, a seconda dei casi, in 60 stanze e non potranno avere contatti con i familiari. (segue) (Inn)