Italia-Russia: ministro Commercio russo Manturov incontra premier Conte a Roma

- Il ministro russo dell'Industria e del commercio, Denis Manturov, ha tenuto ieri un incontro con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte a Roma. Lo riferisce in una nota il servizio stampa del ministero dell'Industria e del commercio russo. "Le parti hanno discusso delle questioni reali della cooperazione economica bilaterale", afferma la dichiarazione. Venerdì scorso Manturov aveva incontrato il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, con cui aveva discusso della questione dell'aumento del numero di autorizzazioni per il trasporto merci. Di Maio e Manturov sono co-presidenti del Consiglio italo-russo per la cooperazione economica industriale e finanziaria (Circeif), il foro istituzionale di coordinamento delle relazioni economiche fra Italia e Federazione Russa che si riunisce dal 1996 e la cui ultima riunione si è svolta alla Farnesina il 17 dicembre 2018. In occasione della visita a Roma del ministro russo, il produttore di alluminio russo Rusal ha ottenuto un contratto a lungo termine per la fornitura di energia elettrica a un impianto in Sardegna, nonché la modernizzazione dell'impianto Lukoil in Sicilia. Manturov si trova a Roma per partecipare al dialogo a livello ministeriale del formato "2+2" Esteri-Difesa, previsto martedì prossimo, 18 febbraio. (Rum)