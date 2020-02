Roma: Raggi, per festeggiamenti 100 anni Garbatella torna a nuova vita piazza Brin

- "Alla vigilia dei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione della Garbatella, torna a nuova vita piazza Benedetto Brin, cuore pulsante dello storico quartiere di Roma". Lo annuncia, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Grazie al prezioso lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro urbano abbiamo restituito rinnovato splendore alla storica scalinata 'Plinio Marco', che collega Garbatella e Ostiense, con il ripristino del muro di tufo che la costeggia, la pulizia dei marmi e il rifacimento degli intonaci danneggiati. Si tratta di una riqualificazione completa, con interventi sulla fontana posta al centro della piazza, sulle panchine danneggiate, lavori di pulizia nelle caditoie e sui cigli delle aiuole, bonifica del verde a ridosso delle gradinate e sostituzione dei parapedonali con nuovi arredi urbani. Il nostro lavoro per restituire bellezza alla città è molto importante e va avanti. Roma merita rispetto!", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)