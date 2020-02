Roma: tentano di forzare ingresso di negozio a piazza Bologna, arrestati

- Sono stati beccati mentre cercavano di forzare la saracinesca di un negozio di elettronica e telefonia. Per questo motivo la scorsa notte, i carabinieri della stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato una coppia di ladri, cittadini moldavi di 24 e 33 anni, residenti a Monterotondo, il più grande già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli in concorso. I militari, intervenuti su segnalazione di un cittadino, hanno sorpreso infatti i due ladri intenti ad entrare nel negozio e sono riusciti a bloccarli e a sequestrare un borsone con tutti gli attrezzi del "mestiere", arnesi da scasso in loro possesso. Dopo l’arresto sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del processo per direttissima. (Rer)