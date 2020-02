Nigeria: almeno 30 civili uccisi in duplice attacco armato nello stato di Katsina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 30 persone sono state morte in due attacchi condotti contro due villaggi nello stato di Katsina, nel nord della Nigeria. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano "The Punch", secondo cui la maggior parte delle vittime sono anziani e bambini. L'attacco non è stato rivendicato ma il nord della Nigeria è teatro di frequenti attacchi del gruppo jihadista Boko Haram, che dall'inizio della sua insurrezione iniziata nel 2009 ha ucciso più di 30 mila persone e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. All'inizio di febbraio altre 30 persone sono morte in un altro attacco condotto da sospetti militanti di Boko Haram in un villaggio nello stato nord-orientale del Borno. (Res)