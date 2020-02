Algeria: Italia secondo cliente e terzo fornitore del mercato locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha esportato in Algeria 3,41 miliardi di dollari di prodotti nell’anno 2019. Lo si apprende dai dati pubblicati oggi dal Servizio delle dogane algerine, secondo cui l’export italiano verso il paese nordafricano è aumentato dell’8,13 per cento rispetto all’anno precedente. L’Italia si è così classificata in terza posizione tra i fornitori dell’Algeria, preceduta dalla Cina (7,65 miliardi di beni esportati) e dalla Francia (4,27 miliardi di dollari). Al quarto posto vi è la Spagna (2,93 miliardi di dollari), seguita dalla Germania (2,83 miliardi di dollari). Il principale cliente delle esportazioni algerine è invece la Francia con 5,05 miliardi di dollari di prodotti acquistati, in aumento dello 0,52 per cento rispetto al 2018. L’Italia è al secondo posto con 4,62 miliardi di dollari, in crescita del 12,9 per cento sull’anno precedente. In terza posizione si trova la Spagna con 3,99 miliardi di dollari (+11,15 per cento), seguita dal Regno Unito con 2,29 miliardi di dollari (+6,42 per cento) e dalla Turchia con 2,24 miliardi di dollari (+6,27 per cento). (Ala)