Cina: coronavirus, Commissione sanitaria registra riduzione nuovi casi per terzo giorno consecutivo (2)

- Più di 60 milioni di persone sono interessate dai provvedimenti di quarantena, in particolare a Wuhan e nella provincia dell’Hubei, nella Cina centrale, dove il Covid-19 ha avuto origine. La maggior parte dei nuovi casi, 1.843, continua a essere registrata nell’Hubei mentre i restanti 166 sono distribuiti tra altre 31 province. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) ha annunciato che investirà 230 milioni di yuan (quasi 30,8 milioni di euro) per attrezzare meglio gli ospedali improvvisati di Wuhan. (segue) (Cip)