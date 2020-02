Cina: coronavirus, Commissione sanitaria registra riduzione nuovi casi per terzo giorno consecutivo (3)

- La Banca popolare cinese (Pbc), la banca centrale, per contenere la diffusione del virus, sta mettendo in circolazione banconote disinfettate con un trattamento con raggi ultravioletti e immagazzinate per 14 giorni prima di essere reintrodotte nel circuito. Dal 17 gennaio, secondo quanto dichiarato dal vicegovernatore Fan Yifei, l’istituto ha immesso nuove banconote per 600 miliardi di yuan (quasi 80 miliardi di euro). Per ridurre i rischi, inoltre, il flusso di cassa è stato sospeso nelle aree più colpite. (Cip)