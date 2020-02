Usa-Repubblica Ceca: ministro Esteri ceco Petricek, abbiamo invitato Pompeo a visitare Praga a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca ha invitato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a visitare il paese all'inizio di maggio, in occasione del 75mo anniversario della liberazione del territorio occidentale dalla Germania nazista da parte delle truppe statunitensi. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek, secondo cui Praga sta ora aspettando la risposta da parte di Washington. "Già l'anno scorso abbiamo provato a organizzare una visita di Pompeo. Spero che possa accadere quest'anno. Abbiamo una serie di questioni bilaterali su cui discutere: dal commercio bilaterale alla cooperazione in materia di sicurezza", ha detto Petricek in un'intervista all'emittente televisiva statale ceca. Il capo della diplomazia di Praga ha avuto un incontro bilaterale con Pompeo a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, nel corso del quale si è discusso dell'impegno nel processo di pace in Afghanistan e della riduzione delle tensioni in Medio Oriente. Il segretario Pompeo ha inoltre richiamato l'attenzione sulle crescenti minacce regionali rappresentate dalla Cina e ha elogiato la Repubblica Ceca per il suo ruolo di guida nella sicurezza del 5G. Pompeo ha infine ringraziato il ministro degli Esteri ceco per l'impegno di Praga nella modernizzazione militare. L'ultimo segretario di Stato Usa a visitare la Repubblica Ceca è stato Hillary Clinton nel 2011. (Res)