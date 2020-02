Difesa: Africa orientale, Usa effettuano esercitazione con bombardieri strategici B-52

- Gli Stati Uniti hanno tenuto un'esercitazione in Africa orientale con la partecipazione di bombardieri strategici B-52. Lo ha reso noto il Comando Usa per l'Africa (Africom) su Twitter. "In concerto con i partner, si è svolta in Africa orientale una missione di addestramento con B-52. Questa missione di addestramento a lungo raggio e disarmata dimostra la portata e l'agilità globali delle forze statunitensi. Riflette anche la nostra versatilità e il costante impegno nei confronti dei nostri partner", afferma la nota. (Was)