Brescia: scontro tra due auto a Dello, muore 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, sulla strada Provinciale IX Quinzanese, all'altezza di Dello, nel bresciano, uno scontro tra due auto è costato la vita a un 53enne. Nell'incidente è rimasto ferito anche un 25enne, trasportato in codice giallo in ospedale per una probabile frattura. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto sono intervenuti anche la Polstrada e i vigili del fuoco. (com)