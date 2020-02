Roma: Gasparri (FI), a manifestazione Lega con spirito unitario e costruttivo

- "Oggi, su invito della Lega, presenzierò, nella qualità di commissario di Forza Italia nella Capitale, alla manifestazione che Salvini terrà a Roma. Stiamo riorganizzando il nostro partito, il cui ruolo sarà essenziale nelle sfide per conquistare le amministrazioni del Campidoglio e della Regione Lazio". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri (FI). "Ci rendiamo conto di numeri, rapporti e situazioni attuali. Tuttavia Forza Italia dirà la sua nella Capitale, sia per quanto riguarda i programmi, sia per quanto riguarda le proposte che bisognerà avanzare per dare una guida salda e forte alle istituzioni cittadine. Gli errori del passato delle diverse coalizioni e il disastro prodotto dai grillini, impongono serietà e lucidità. Ciascuno ha il diritto-dovere di avanzare proposte e lo farà anche Forza Italia. Con questo spirito unitario e costruttivo, per un centrodestra coeso e vincente, ho accolto con piacere l’invito di Salvini a presenziare alla manifestazione, che rappresenta uno dei momenti importanti nella vita politica e democratica della città", ha concluso Gasparri. (Com)