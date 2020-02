Giappone-Cina: incontro ministri Esteri, preparativi per visita Xi andranno avanti

- I ministri degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, e della Cina, Wang Yi, si sono incontrati ieri a Monaco di Baviera, in Germania, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc). Il coronavirus è stato il tema principale del loro colloquio, stando alle notizie diffuse dalla stampa di entrambi i paesi. I rappresentanti di Tokyo e Pechino hanno ribadito l’impegno a collaborare. I due interlocutori hanno concordato di continuare i preparativi per il viaggio ufficiale in Giappone del presidente cinese, Xi Jinping, previsto per aprile, nonostante la crisi sanitaria in corso, sottolineando che la visita sarebbe un’importante opportunità per ribadire il comune impegno per la pace e la prosperità. (segue) (Git)