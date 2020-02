Giappone-Cina: incontro ministri Esteri, preparativi per visita Xi andranno avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima visita in Giappone di un presidente cinese risale al maggio del 2008, quando era al potere Hu Jintao. I preparativi per l’organizzazione della missione di Xi hanno subito una battuta d’arresto questo mese poiché a causa dell’emergenza Covid-19 è saltato un incontro tra alti funzionari. A breve Yang Jiechi, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), dovrebbe recarsi a Tokyo per discutere delle date della trasferta di Xi. Per ora del programma si sa solo che dovrebbe comprendere un incontro con l’imperatore Naruhito e un banchetto al Palazzo imperiale. (segue) (Git)