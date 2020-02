Giappone-Cina: incontro ministri Esteri, preparativi per visita Xi andranno avanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Motegi ha riconosciuto che la Cina sta compiendo grandi sforzi per mettere sotto controllo l’epidemia, per i quali ha manifestato apprezzamento; ha promesso la continuità dell’appoggio del Giappone e ha auspicato che l’emergenza possa essere superata in tempi rapidi. Il ministro degli Esteri del Giappone ha anche ringraziato per la cooperazione nell’evacuazione dei cittadini giapponesi da Wuhan e da altre città della provincia dell’Hubei: finora sono stati organizzati quattro voli charter, che hanno riportato in patria 763 giapponesi; il quinto volo è partito oggi e il suo ritorno è previsto per domani. (segue) (Git)