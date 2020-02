Giappone-Cina: incontro ministri Esteri, preparativi per visita Xi andranno avanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha ringraziato l’omologo per il sostegno giapponese, in particolare per la fornitura di materiali sanitari, e si è detto convinto che la collaborazione in questa battaglia rafforzerà l’amicizia tra i due paesi. Il ministro cinese ha sottolineato che con gli sforzi di tutti l’epidemia potrà essere arrestata presto. Il responsabile della diplomazia cinese ha espresso fiducia anche nella possibilità di far fronte ai danni economici e conseguire gli obiettivi di sviluppo programmati. Infine, ha confermato la volontà di Pechino di stringere i legami bilaterali nell’economia, nel commercio e negli scambi interpersonali. (Git)