Business news: Taiwan, divieto export mascherine esteso fino a fine aprile

- Il governo di Taiwan ha annunciato che estenderà il suo divieto di esportazione di mascherine per il viso fino alla fine di aprile. Lo ha dichiarato il viceministro dell'economia, Wang Mei-Hua. Il 24 gennaio le autorità sanitarie di Taiwan avevano annunciato un divieto di esportazione di mascherine per il viso che inizialmente doveva essere eseguito tra il 24 gennaio e il 23 febbraio. Le mascherine interessate dal divieto includono maschere respiratorie N95, che possono filtrare almeno il 94 per cento delle particelle, così come altre mascherine realizzate con tessuto. (Cip)